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Sözleşmeli Personel Alınacak!

Karadeniz Teknik Üniversitesi 39 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

sözleşmeli personel alınacak!
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Sözleşmeli Personel Alınacak!

Karadeniz Teknik Üniversitesi 39 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz Merkez ve Özel Bütçe, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ”Ortaöğretim” 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); “Ön Lisans” 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93)” ve “Lisans” 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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