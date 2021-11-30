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Sözleşmeli Personel Alınacak!
Fırat Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacak olup, ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır.” ifadelerine yer verildi.
İlana ulaşmak için tıklayınız…
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