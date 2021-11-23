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Sözleşmeli Personel Alınacak!

Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

sözleşmeli personel alınacak!
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Sözleşmeli Personel Alınacak!

Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz Birimlerinde istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 15 adet sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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