sözleşmeli personel alınacak!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Üniversitemize bağlı il ve ilçelerdeki birimlerde istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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