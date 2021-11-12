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Anasayfa / Ekonomi / Sözleşmeli Personel Alınacak!

Sözleşmeli Personel Alınacak!

Hacettepe Üniversitesi 45 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

sözleşmeli personel alınacak!
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Sözleşmeli Personel Alınacak!

Hacettepe Üniversitesi 45 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen usullere göre Üniversitemiz Hastaneleri ve Birimlerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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