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Anasayfa / Ekonomi / Sözleşmeli Personel alınacak!

Sözleşmeli Personel alınacak!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 79 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

sözleşmeli personel alınacak!
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Sözleşmeli Personel alınacak!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 79 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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