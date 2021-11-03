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Anasayfa / Ekonomi / Sözleşmeli Personel Alınacak!

Sözleşmeli Personel Alınacak!

Yıldız Teknik Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

sözleşmeli personel alınacak!
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Sözleşmeli Personel Alınacak!

Yıldız Teknik Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B)  fıkrasına  göre  tam  zamanlı  olarak  istihdam  edilmek  üzere,  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”  ın  ek  2  nci  maddesinin  (b)  fıkrasına  göre  2020  KPSS  (B)  grubu  puan  sıralaması  esas alınmak  suretiyle  aşağıda  belirtilen  pozisyon  ve  niteliklerde  50  (elli)  adet  sözleşmeli  personel alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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