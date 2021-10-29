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Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı yayınladı.

sözleşmeli bilişim personeli alınacak
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Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 29.11.2021 – 30.11.2021 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı/uygulama ve sözlü sınavla 4 (dört) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

 

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