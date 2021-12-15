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Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak!

Boğaziçi Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim personeli alacağını duyurdu.

sözleşmeli bilişim personeli alınacak!
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Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak!

Boğaziçi Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim personeli alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 (beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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