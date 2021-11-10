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Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı yayınladı.

sözleşmeli bilişim personeli alınacak!
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Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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