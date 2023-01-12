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Anasayfa / Ekonomi / Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak
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Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak

Türk Standardları Enstitüsü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacağını duyurdu.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Enstitümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6’ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2021 veya 2022 yılında yapılan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Enstitümüz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 6 (altı) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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