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Anasayfa / Ekonomi / Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak
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Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak

Göç İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı yayınladı.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 1 (bir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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