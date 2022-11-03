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Anasayfa / Ekonomi / Sözleşmeli Bilişim personeli alınacak

Sözleşmeli Bilişim personeli alınacak

Sözleşmeli Bilişim personeli alınacak
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Sözleşmeli Bilişim personeli alınacak

Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim personeli alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Galatasaray Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi kapsamında 1 (bir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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