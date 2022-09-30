sözleşmeli bilişim personeli alınacak

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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesi uyarınca sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak
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