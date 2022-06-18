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Anasayfa / Ekonomi / Sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Sözleşmeli bilişim personeli alınacak
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Sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 2 (iki) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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