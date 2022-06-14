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Anasayfa / Ekonomi / Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak
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Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 9 (dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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