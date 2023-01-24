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Soylu, ölü ele geçirilen terörist sayısını açıkladı! “Tertemiz yapana kadar devam”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şırnak Bestler Dereler’de 6 teröristin ölü ele geçirdiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tertemiz yapana kadar, devam. Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şırnak Bestler Dereler’de Kahraman Korucumuz TİM Komutanımız Nimet Encu’nun şehit olduğu operasyonda ölü ele geçirilen terörist sayısı 6 oldu. Kahraman jandarmamızı ve kahraman korucularımızı Allah korusun” ifadelerine yer verdi. (İHA)
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