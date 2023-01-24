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Anasayfa / Asayiş / Soylu, ölü ele geçirilen terörist sayısını açıkladı! “Tertemiz yapana kadar devam”

Soylu, ölü ele geçirilen terörist sayısını açıkladı! “Tertemiz yapana kadar devam”

Soylu, ölü ele geçirilen terörist sayısını açıkladı! “Tertemiz yapana kadar devam”
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Soylu, ölü ele geçirilen terörist sayısını açıkladı! “Tertemiz yapana kadar devam”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şırnak Bestler Dereler’de 6 teröristin ölü ele geçirdiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tertemiz yapana kadar, devam. Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şırnak Bestler Dereler’de Kahraman Korucumuz TİM Komutanımız Nimet Encu’nun şehit olduğu operasyonda ölü ele geçirilen terörist sayısı 6 oldu. Kahraman jandarmamızı ve kahraman korucularımızı Allah korusun” ifadelerine yer verdi. (İHA)

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