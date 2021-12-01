Söylemez’den atama talebi

ŞÜKRAN MALKOÇ

Norm fazlası öğretmenlerin atanma işlemlerinde orta yolu bulmasını isteyen Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, öncelikle ilçe içi olmak üzere il geneli tercih alarak bir defada isteğe bağlı atamaları gerçekleştirmek ve resen atamadan vazgeçilmesinin daha anlamlı olacağını dile getirdi.

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü’nün norm fazlası öğretmenlerin atanma işlemlerinde orta yolu bulmasını istedi. Söylemez, yaptığı açıklamayla önemli değerlendirmelerde bulundu.

“BİRÇOK MESLEKTAŞIMIZ MAĞDUR EDİLMİŞTİ”

Birçok norm fazlası meslektaşının bir okula kadrosu ile atanma fırsatının doğduğunu ifade eden Söylemez, “Geçen yıl 4+4+4 sisteminin küçük yaşta başlayan ilkokul 1.sınıflarınıin ortaokuldan ilk mezunları 9.sınıfa başlarken bir önceki 9.sınıfların sayısının bir buçuk katı oldukları için lise normlarını ciddi sayıda etkilemişlerdi ki, il merkezindeki birçok norm fazlası meslektaşımızın bir okula kadrosu ile atanma fırsatı doğmuştu. Maalesef norm fazlalığı atamalarının elzem olduğu zamanda norm fazlası öğretmen atamaları için tercih alınmayarak birçok meslektaşımız mağdur edilmişti. Dedikodular şubat özür grubunda ilgili bürokratların birkaç tanıdığının il merkezine gelebilmeleri için böyle bir yanlışa imza attıkları yönünde idi ki, şubat özür atamasında gerek il dışından gerek il içinden yüzlerce kişinin merkeze yerleştiği ve norm fazlalarının yine okul ya da İlçe emrinde norm fazlası olarak kaldığı görüldü.Bugün öğretmen bulmakta sıkıntı yaşayıp ücretli öğretmen çalıştıran ilçelerimizin de boşaldığı görüldü. Ders alınmış olacağı düşüncesiyle bu yıl beklenti norm fazlası öğretmenlere duyuru yapılıp öncelik İlçe içi olmak üzere il geneli tercih alınıp atamaların yapılması ve de birçok ilde olduğu gibi resen atamadan vazgeçilmesi yönünde idi” diye konuştu.

“ÇIK BAKALIM İŞİN İÇİNDEN”

“Resen atama yapıldı, yapılırken, kendi kurumuna denk olmayıp İlçe merkezinden 30-40-50 km uzaklıktaki köylere yapılması alışık olunmayan bir haksızlık iken, işin ilginç yanı il geneli tercih alınmadan resen atamanın yapılmasıdır” diyen Söylemez, “Doğru olan(Yönetmeliğe uygun olan) resen atamadan önce gerek ilçe içi gerek ilçeler arası il geneli tercihlerin sonuçlandırılmış olmasıdır. Diyelim ki şimdi ilçeler arası tercih alacaksınız, resen atanana da bu hakkı vereceksiniz önce bu uygulamanın olması ile resen atama sonucu boş kalan yerler elbette bir değil. Farz edelim resen atama yapılan yerleri de boş gösterdiniz resen atadığınız bir meslektaşımız başka bir yere atandı. Yeri tekrar boşalacak ve başka işlem olmadığı için bazı yerler tekrar öğretmensiz kalacak. Kafa karıştırmak ve bazı mağdurlar üretmekten öteye geçmemiş olacağız. İşin ilginç yanı norm fazlası olduğu tebliği yapılmadığı için tercih yapmayıp Resen atanan meslektaşlarımızın olması. Hadi bakalım nasıl çözeceksiniz, iptal etmek bile haksızlığı ortadan kaldırmıyor. Bu arkadaşlar tercih ile arzu ettikleri yerlere gidecek idi belki ve yerlerine gidenler de başka bir yere. Çık bakalım işin içinden” ifadelerine yer verdi.

“BAZI İLLER DE RESEN ATAMA YOLUNA GİTMİYOR”

Bir yazı ile uygulama birliğinin sağlanmasını isteyen Söylemez, “Tüm atamaları iptal edip öncelik ilçe içi olmak üzere il geneli tercih alarak bir defada isteğe bağlı atamaları gerçekleştirmek ve resen atamadan vazgeçmek sizin için daha anlamlı olur. Ya da mağdur edileceği uzak köylerden vazgeçildiği takdirde son sırada resen atama da yapılabilir. Meslektaşlarımızı da mağdur etmemiş olursunuz. Ayrıca istişare mekanizmasını işletip az hata yapmak gerekiyor. Devleti de hukuki olarak yapılan yanlışlardan dolayı zarara uğratmamış oluruz. Meslektaşlarımızı da haksız yere üzmemiş oluruz.Bazı iller norm fazlası önce ilçe, sonra resen,sonra il geneli uygularken, bazıları il geneli sonrası Resen atama yapıyor, bazı iller de resen atama yoluna gitmiyor. Millî Eğitim Bakanlığı’na tavsiyemiz yönetmelikleriniz anlaşılmadığımdan iller arasında uygulama birlikteliği sağlanamıyor ise anlaşılır hale getirelim, ya da bir yazı ile uygulama birliği sağlayalım.Genelde tüm meslektaşlarımıza, tüm eğitim çalışanlarına yapılan yanlışları dile getirmek, özelde üyelerimize hukuki destek vermek en önemli görevimizdir” söyleminde bulundu.