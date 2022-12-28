“SÖYLEMDEN ÇOK UYGULAMA ÖNEMLİ”

MEHMET KIROĞLAN

Çiftçilerin temel girdiklerinden olan kimyevi gübre ve karma hayvan yeminde indirim yapılacağı açıklamasını değerlendiren Pütürge Ziraat Odası Başkanı Kürşat Apaydın, söylemden çok uygulamanın önemli olduğunu kaydetti. Aslında düşünce ve sistemin çok güzel olduğunu fakat uygulamada bunun etkisiz kalacağını düşündüklerini belirten Apaydın, “Fiyat bakımından piyasa denetlenmedikten sonra bu söylemlerin hepsi etkisiz kalır” dedi.

Pütürge Ziraat Odası Başkanı Kürşat Apaydın, çiftçilerin temel girdiklerinden olan kimyevi gübre ve karma hayvan yeminde indirim yapılacağı ve nisan ayının sonunda ise fiyat sabitlemesine gidileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu. BUSABAH gazetesine konuşan Apaydın, önemli açıklamada bulundu.

Şu andaki piyasanın kontrolünü ele geçirmedikten sonra her şeyin söylemde kaldığını belirten Pütürge Ziraat Odası Başkanı Kürşat Apaydın, Tarım Kredi Kooperatiflerini eleştirerek, çiftçilere uygun ürün verilmediğini iddia etti.

“BU SÖYLEMLER BİZİM İÇİN YETERLİ DEĞİL”

Çiftçilere uygun fiyatta ürünler verilmesi gerektiğini dile getiren Apaydın, “Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketlerine gidiyoruz ve ürünleri diğer marketlerin ürünleriyle karşılaştırıyoruz. Çoğu üründe Tarım Kredi Kooperatiflerinin ürünleri daha yüksek oluyor. Aslında bunu ayırmak gerekiyor. Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçi dostu değil, çiftçilerin üzerine yük olmaya, sıkıntı yapmaya başladı. Bu sıkıntı ise Tarım Kredi Kooperatiflerinin normalde karsız ürün vereceğine öteki firmalara göre kar elde etmeyi amaçlayan bir kuruma dönüştü. Bu söylemler bizler için yeterli mi, değil. Çiftçi için daha makul, daha uygun ürünler verilmeli” diye konuştu.

“OLAN VATANDAŞA OLUYOR”

“Söylemlerle olmuyor. Söylemle uygulama arasında çok fark var” diyen Apaydın, tarım ekipmanı desteklerinden örnek verdi. Apaydın, destek açıklamasından sonra ekipman fiyatının artığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Devletimiz tarım ekipmanında destek veriyor. Tarım ekipmanındaki desteklemeler açıklandığında çapa motoru 85 bin liraydı. Destek açıklandıktan sonra çapa motorunun şu andaki çapa motorunun fiyatı 93 bin lira, ocak ayında ise bu fiyatın 115 bin lira olacağı söyleniyor. Biz bunu o zamandaki Tarım Bakanlığımıza ilettik. ‘Sayın Bakanım siz bu desteklemeleri vatandaşa bu şekilde değil de araç ekipman ihalesini siz daha uyguna yapsanız, öyle vatandaşlara dağıtsanız olmaz mı?’ diye sorduk. Bir destekleme açıklanıyor, destekleme anında o ürün 10 liraysa destekleme açıklandıktan sonra 22 lira oluyor. Daha sonra olan hem devletimize hem vatandaşımıza hem de bizlere oluyor. Yem konusunda da böyle olacak. Aslında düşünce ve sistem çok güzel, fakat uygulamada bunun etkisiz kalacağını düşünüyoruz. Önceden yem satışı yapan firmalar arasında fiyat değişikliği vardı. Birisi pahalı derse diğerine gidip ucuza yem alınırdı. Şimdi firmalar arasında fiyat farkı da kalmadı. Artık onlar da fırsatçılık yapıyor. Fiyat bakımından piyasa denetlenmedikten sonra bu söylemlerin hepsi etkisiz bir şekilde kalır. Bizim için söylemlerden sonra uygulamadan sonra kontrol edilmesi önemli. Burada da paydaşlara büyük iş düşüyor. İl Tarım müdürlükleri oturmamalı. Şu anda İl Tarım müdürlüklerinde ÇKS kayıtları yapılıyor. Biz ziraatçileri tarlada veterinerlerimizi de ahırlarımızda görmek istiyoruz. Fahiş miktarda satışlar var, buna İl Tarım müdürlükleri de müdahale etmeli. Marketler denetlendiği gibi tarım ürünleri ve tarım aletleri de denetlensin.”