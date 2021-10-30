Soykan’da Canlı Heykel Gösterisi

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya’da Altın Kayısı Sanat Topluluğu Kurucu Başkanı İbrahim Şahin Uyumaz, Soykan Parkı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ‘Vatan-Bayrak’ temalı canlı heykel gösterisi yaptı. Canlı heykel gösterisi yapan Uymaz, 24 saatin üstünde hareketsiz kalarak rekor kırmayı deneyecek.

Soykan Parkı’nda kurulan stant önünde gerçekleştirilen gösteri öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan, İbrahimŞahin Uyumaz, “Bugün Cumhuriyet Bayramı olduğu için bir askeri canlandırmak istedik. Askerin elinde Türk bayrağı var. Bizim bugünkü temamız da zaten ‘Vatan ve Bayrak’tı. Bugün bir rekor denemesi yapacağız. 24 saatin üstüne çıktığımız takdirde ilerleyen günlerde 10 Kasım’da onun rekorunu kırmaya çalışacağız” dedi.

“24 SAATİN ÜSTÜNE ÇIKMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Altın Kayısı Sanat Topluluğu olarak rekor denemesi yaptıklarını söyleyen İbrahim Uymaz, “Bugün Cumhuriyet Bayramı olduğu için bir askeri canlandırmak istedik. Askerin elinde Türk bayrağı var. Bizim bugünkü temamız da zaten ‘Vatan ve Bayrak’tı. Bugün bir rekor denemesi yapacağız. 24 saatin üstüne çıktığımız takdirde ilerleyen günlerde 10 Kasım’da onun rekorunu kırmaya çalışacağız. Türkiye canlı heykel çalışması 24 saat, biz onun üstüne çıkmaya çalışacağız. Bütün Malatya halkını bekliyoruz. Bugün 29 Ekim, gün boyu buradayız. Altın Kayısı Sanat Topluluğu olarak böylesine anlamlı bir etkinlik yaptığımız için ve böylesine anlamlı bir günde etkinliğimizi gerçekleştireceğimiz için biz de heyecanlıyız. Halkımızın da yüksek ilgisi var” diye konuştu.

Asker kıyafeti giyen ve tüm vücudunu metalik bir renge boyayan Uymaz’a Malatyalı vatandaşların da ilgisi yoğundu.