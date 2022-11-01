Sosyal medyada okuduğunuz haberler ne kadar doğru?

Vatandaş ne diyor?

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Gazetedeki haberlerin daha inandırıcı olduğunu belirten Elifsu Kaya isimli vatandaş, “Sosyal medyadaki haberler genelde hiç inandırıcı olmuyor, çünkü abartılı bir şekilde anlatıyorlar. Mesela ufak bir kavgayı veya siyasi görüşleri abartarak yansıtıyorlar o yüzden insanların ne inanası geliyor, ne de bir şeyin arkasında durma gereği duyuyorlar. Sosyal medya kullanıyorum ama abarttıkları için ne televizyon olsun ne de sosyal medya çok gereksiz, gazeteden okumak daha inandırıcı geliyor çünkü doğru yazıldığı için” dedi.

Hızlı olduğundan dolayı sosyal medyadaki haberleri daha güvenilir bulduğunu söyleyen Hüseyin Çelik isimli vatandaş, “ Sosyal medyadaki haberleri yüzde 70 inandırıcı buluyorum, yüzde 30’da çarpıtıyorlar olayları, doğru bulmuyorum çoğunu da. Sosyal medyada genelde Twitter’da takip ediyorum haberleri. Bazıları doğru, bazıları da yanlış haber çıkıyor. Televizyonların çoğu satılık olduğundan dolayı, kanallar partileri savunuyorlar haberleri sosyal medyadan takip ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlar sosyal medyada okudukları haberler hakkında ne düşünüyor. Yaptığı haberlerle gündemi belirlemeye devam eden BUSABAH gazetesi bu haftada sokağın nabzını tuttu. Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleşen sokak röportajlarının bu hafta ki konusu “Sosyal medyada okuduğunuz haberler ne kadar doğru, ne kadar güvenilir?” oldu. Her gün milyonlarca insan güne dair gelişmeler ve haberleri sosyal medya aracılığıyla takip ediyor. Peki sosyal medyadaki bu haberler ne kadar doğru, ne kadar güvenilir? En doğru ve tarafsız haber alma kaynağı hangisi?

“İNANDIKLARIMDA OLUYOR, İNANMADIĞIMDA OLUYOR”

Sosyal medyada okuduğu haberlere inanmakta güçlük çektiğini belirten Ümit Çakır isimli vatandaş, “Bir takım olaylara inanıyorum ama bazılarına da inanmakta güçlük çekiyorum. İnandıklarımda oluyor, inanmadığımda oluyor. Hiç ilgi ya da alakam olmayan bir konu ile ilgili haber olduğunda sadece okuyup geçiyorum. Bana göre gazete ve televizyonda yayınlanan haberler sosyal medyada yayınlana haberlere göre daha inandırıcı” şeklinde konuştu.

Sosyal medyadaki haberlere inanmadığını söyleyen Şevket Alçın isimli vatandaş ise, “Sosyal medyada haberleri takip ediyorum ama inanmıyorum. Bana göre televizyon ve gazetelere göre sosyal medya daha inandırıcı. Haberlerin çoğu taraflı, tarafsız haber yok” dedi.

“TARAFLI VE GÜVENİLMEZ HABERLER YAPILIYOR”

Gazetelerdeki haberlerin sosyal medyadaki haberlere oranla daha güvenilir olduğunu dile getiren Cansın Özcan isimli vatandaş, “Sosyal medyadaki haberleri hiç inandırıcı bulmuyorum. Bugün bir şey diyorlar yarın tersi çıkıyor. Çok saçma buluyorum. Taraflı ve güvenilmez haberler yapılıyor. İnanmak istedikleri şeyleri yayınlıyorlar. Zaten ben haberleri sosyal medyadan takip etmem gazete ya da belli başlı başka kaynaklardan okurum. Bana göre gazetelerdeki haberler daha güvenilir” ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyadaki haberlerin belli bir kaynağının olmadığını söyleyen Burak Tan isimli vatandaş ise, “Hiç inanmıyorum, çok fazla inandırıcı gelmiyorlar. Çünkü çoğu kulaktan dolma haberler, inandırıcılık payı çok fazla yok. Haberlerde aynı şekilde onlarda inandırıcı değil. Belli bir kaynağı yok. Çoğu zaman bazı internet siteleri var onlardan takip ediyorum. Sosyal medyayı doğru ve düzgün kullanırsan, sosyal medyadaki haberler daha inandırıcı” diye konuştu.

“GAZETEDEN OKUMAK DAHA İNANDIRICI GELİYOR”

Gazetedeki haberlerin daha inandırıcı olduğunu belirten Elifsu Kaya isimli vatandaş, “Sosyal medyadaki haberler genelde hiç inandırıcı olmuyor, çünkü abartılı bir şekilde anlatıyorlar. Mesela ufak bir kavgayı veya siyasi görüşleri abartarak yansıtıyorlar o yüzden insanların ne inanası geliyor, ne de bir şeyin arkasında durma gereği duyuyorlar. Sosyal medya kullanıyorum ama abarttıkları için ne televizyon olsun ne de sosyal medya çok gereksiz, gazeteden okumak daha inandırıcı geliyor çünkü doğru yazıldığı için” dedi.

Sosyal medyadaki haberlerin güvenilirlik derecesinin yayınlandığı kanala göre değişkenlik göstereceğini dile getiren Mustafa Doğan isimli vatandaş ise, “Bazı kanallar gerçekten doğru haber sunuyor, bazıları da sadece milleti kargaşaya sürüklemek için yalan haber atıyor. Sosyal medyada genelde gazetecileri takip ediyorum. Hiç kimse doğru ve tarafsız haber yapmıyor, sadece eleştirmek ve konuşmak için haber yapıyorlar ama yine de bana göre sosyal medya daha güvenilir” şeklinde konuştu.

“BAZILARI DOĞRU, BAZILARI DA YANLIŞ HABER ÇIKIYOR”

Hızlı olduğundan dolayı sosyal medyadaki haberleri daha güvenilir bulduğunu söyleyen Hüseyin Çelik isimli vatandaş, “ Sosyal medyadaki haberleri yüzde 70 inandırıcı buluyorum, yüzde 30’da çarpıtıyorlar olayları, doğru bulmuyorum çoğunu da. Sosyal medyada genelde Twitter’da takip ediyorum haberleri. Bazıları doğru, bazıları da yanlış haber çıkıyor. Televizyonların çoğu satılık olduğundan dolayı, kanallar partileri savunuyorlar haberleri sosyal medyadan takip ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Sosyal medya da haberlerin yüzde 90’ı yalan haber olarak geliyor” diyen Mustafa Bayduz isimli vatandaş ise, “Doğruluk payını bazen verebiliyoruz ama bir haberin konusunu farklı bir şekilde açıkladıkları zaman insanın inanası gelmiyor, yalan haber olarak sosyal medyaya yansıtıyorlar. Zamlar konusunda, mesela ekmeğe zam yapılacak gibi yalan haberler yapılıyor. En çok Instagram uygulamasında haberleri takip ediyorum. Şu an gazete ve televizyon daha güvenli. Sosyal medyayı genellikle gençler kullandığı için çoğu tweet ve haberi yalan olarak yansıtıyorlar” açıklamasında bulundu.