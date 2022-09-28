SOSYAL MEDYA VE ÇOCUKLARDA CEP TELEFONU

Bugün bir yazı okudum …

Fransa ve İngiltere okullarda telefon yasağı uygulanmış ve başarılı sonuçlar almış.

Fransa’da ve İngiltere’de bir yıldır süren okulda cep , telefonu yasaının sonuçları:

– Öğrencilerin sınav skorları yükseldi.

– dikkat ve konsantrasyonları arttı.

– Öğrenciler arasındaki öğrenme eşitsizliği azaldı.

– siber zorbalık azaldı.

– sosyal ilişkileri gelişti.

-En önemlisi mutlular….

Yine Fransa’da 2016’da yapılan bir araştırmaya göre yaşları 12 ila 17 arasında değişen her on Fransız öğrenciden dokuzu‘nun cep telefonu var.

Ülkede öğretmenler ,öğrencilerin ders sırasında mesaj atmalarından ,sosyal medyada vakit geçirmelerinden şikayetçi oluyordu.

Ve yine yapılan bir araştırmada Türkiye’de de okullarda güvenlik önlemlerinin alınması konulu 2018 nolu genelge ile derslerde cep telefonlarına yasak getirildi.

Genelgede cep telefonlarının derslik laboratuvar ve benzeri eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlarda kullanılmasına yasak getirmiştir deniyor.

Peki ülkemizde çocuklara ne zaman telefon alınmalı, kaç yaşında telefon kullanmalı bir çocuk.

Çocuğumuza neden telefon alıyoruz onunla iletişim kurabilmek için mi?

Ailelerin çocuklarını merak etmemeleri için onlara cep telefonu almalarının doğru mu?

Bazen de çocuklarımıza arkadaşlarında var diye telefon alıyoruz.

Arkadaşında olup kendisinde olmadığı için anne babasına ısrar eden çocuklara karşı, çocuğun yaşının akıllı telefon kullanmaya elverişli olup olmadığı net bir şekilde çocuğa izah edilmeli , bu esnada aileler sınırlı sürede çocuklarına kendi telefonlarını kullanabileceklerini anlatmalı ,telefon kullanımında bilinçli hareket edilip kendileri de çocuklarına örnek olmalılar.

Dokuz yaş ve üzeri çocuklarda telefon kullanımı için interneti olmayan bir cep telefonu en idealidir.

Akıllı bir cep telefonu için , beklemek en uygunudur çocukların cep telefonu numarası gibi kişisel bilgileri özel resimleri kolayca ve internette yayınlamayacağına dair söz verilmelidir.

Cep telefonu kullanım süresi ile alakalı çocukla anlaşma yapmak ve bu anlaşmaya uyumaya dikkat etmek gerekir.

“Mesela cep telefonunu yemek sırasında ,ödev yaparken ya da uyumaya giderken kullanamayacaksın” denebilir.

Peki anne babalar cep telefonu konusunda nelere dikkat etmeli ?

Acil bir durum olmadığı müddetce çocuğa erken yaşta telefon alınmamalı.

Çocuğa telefon alınsa bile okula götürmelerine izin verilmemelidir ,aksi halde çocuk ders esnasında telefonu çıkarıp başka işlerle meşgul olabilir.

Ve çocuğuna telefon alan aileler internet kullanımı için filtre sistemi düzenlemelidir.

Çocuklarımızı mutlu yetiştirmeli ve onlara güvenli bir hayat sağlamalıyız…

Sevgiyle…