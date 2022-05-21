Sosyal medya hesabına sahip çıkamadılar

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait instagram hesabından uzun süredir paylaşım yapılmaması akıllara hesabın hacklenmiş olabileceği şüphesini getirdi.

Elbette ki bu şüpheler doğruydu. Hesap hacklenmedi ama İnstagram tarafından kilitlendi.

Koskoca Büyükşehir Belediyesinin 40 kişilik (belki daha fazla) basın ekibi bir instagram hesabına sahip çıkamamıştı.

En son paylaşımını 17 Nisan’da yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı tam 32 gün paylaşım yapamadı.

Sürecin uzaması dâhilinde hesabın tamamen kaybedileceği de düşünülürken 33. gününde hesabı binbir türlü çabadan sonra Ankara yardımı ile kurtardılar.

İnstagramın getirdiği zorunluluklardan biri olan “doğum günü” ekleme belli ki basın ekibi tarafından gözden kaçırılmış.

İnstagram bu kararla 13 yaş altındaki hesapları kilitleyerek hassas içerikler konusunda daha sağlıklı bir hizmet vermeyi planladı.

Oysaki bu kararı hem bildirim olarak hem de resmi hesabından duyuru olarak yapmıştı. Basın birimi o kadar yoğun çalışıyor ki bildirimler gözden kaçmış olabilir.

Onaylı (Mavi tike sahip) bir hesabın daha dikkatli kullanılması gerekir.

Çoğu zaman yapılan kelime hatalarına, gizlenen ve engellenen yorumlara (benim de yorumum dâhil), geç yapılan paylaşımlara daha önce de değinmiştim.

Şehri temsil eden bir hesabın yanlışlarını, eksiklerini, hatalarını söylememden kimse gocunmasın.

Hatalı paylaşım yapıldığında yanlışı belirttiğimiz zaman “Canın mı sıkılıyor?” diyen basın biriminde çalışan arkadaşıma daha dikkatli olmasını öneririm.

Başkanımızın oturup hesapları kontrol edecek zamanı olmayabilir. Fakat bu sizin göreviniz ise daha özenli davranılması gerektiğini düşünenlerdenim.

Basın biriminde işleyiş nasıl gidiyor bilinmez ama yapılan hataların ardı arkasının kesilmeyeceği kesin.

Başarıları daim hataları az olsun 🙂