Sosyal Medya Gelişiyor

Sosyal medya platformlarına gelen güncellemeler devam ediyor. İnstagramın 15 saniyelik story özelliğini 1 dk’ya uzatmasının ardından durum güncellemesi de geldi.

Mesajlar kısmında arkadaşınız olan kişilerin durumunuzu görmesini sağlayan güncelleme kimilerinin hoşuna giderken kimileri tarafından gereksiz bulundu. Tabi sosyal mecralarda ise ardı arkası kesilmeyen espriler havada uçuşmaya başladı. Bende güncelleme gelir gelmez durum bildirenler kervanına katılmış oldum. Herkes gibi hayat hikâyemi yazamadım belki ama şimdilik “BNG” demek ile yetindim

Bu değişimlerin yanı sıra instagrama müzik durumu koyma ve zamanlayıcı özelliğinin geleceği de konuşulur oldu.

Bir diğer sosyal medya platformu olan Twitter ise aynı mantık farklı patron ile ilerlemeye devam ediyor. Onaylı hesap (Mavi Tik) için alınacak olan ücret geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti. Aylık olarak yaklaşık 8 Dolar alınacağını bildiren Elon Musk kendi hesabından bunun goygoyunu bile yaptı. 30 dakikalık starbucks kahveye 8 dolar verirken ağlamayanlar 30 gün kullandığı twitter mavi tikine vereceği 8 dolara ağlar olmuş dedi. 8 Dolar onlar için bir anlam ifade etmiyor olabilir ama biz yine Türkiye gözü ile bakalım. Şimdilik 8 dolar 148 TL… İlk defa mavi tikim olmadığı için sevindim diyebilirim.

Ve unutmadan söyleyelim Twitter’da ücretli mavi tik alabilme imkânı iOS’a geldi.

Bakalım sosyal medyada bizi daha ne gibi değişiklikler bekliyor?