“SORUNLARIN GİDERİLMESİ GEREKİYOR”

ESVET TÜRKOĞLU

“Koç Katım Şenliği”nde konuşan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yetiştiricilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Akın, “Yaylalarda, su sıkıntısı, tuvalet, altyapı, banyo gibi birçok sorun var. Buradaki sorunların giderilmesi gerekiyor” dedi.

Yazıhan ilçesi Karaca Mahallesinde ‘Koç Katım Şenliği’ düzenlendi. Şenlik çerçevesinde koçlar boyandı. Yetiştiricilere yelek ve tulum dağıtıldı. Birçok yetiştiricinin katıldığı şenlikte söz alan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın önemli açıklamalarda bulundu.

Şenliğin Yazıhan ilçesi Karaca Mahallesi’nde yapıldığını dile getiren Akın, örnek yetiştiriciler ve halk elinde ıslah projesinde yer alan üreticiler birlikte olduklarını dile getirdi.

DAHA FAZLA ÜRETİM YAPILMALI

“Üreticimiz bu yılki koç katımını yapıyor” diyen Akın, şunları kaydetti:

“İnşallah bereketli olmasını diliyoruz. Üretime ihtiyacımız var. Tüketim artıyor ama üretimin de artması lazım. Yetiştiricilerin ve üreticilerin daha fazla desteklenmesi lazım. Buradaki sorunların giderilmesi gerekiyor. Yaylalarda, su sıkıntısı, tuvalet, altyapı, banyo gibi birçok sorun var. Sosyal ihtiyaçların desteklenmesi ile ilgili de projelerimiz var. Bakanlığımız da mera ıslahı projesiyle ilgili destek veriyor. Bunları da önümüzdeki süreçte yapacağız. Koçlarımız çok iyi, kaliteli koç kullanıyorlar. Örnek bir yetiştirici, bu anlamda, üreticimizi tebrik ediyoruz. Daha fazla üretmesini istiyoruz.”

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Zeynal Alkan da, Karaca Mahallesi’nde koyunculukla uğraştığını söyledi.

“EN BÜYÜK TALEBİMİZ BU”

Desteklerin artırılmasını isteyen Alkan, “Bu işi yıllardır yapmaktayız. Koç katımının yetiştiricilerimize bereketli olmasını diliyorum. Üretici olarak sıkıntılarımız, zorluklarımız var. Ama aşıyoruz. Suluklarımız yok, en büyük talebimiz bu. Devlet desteklemelerinde ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin arpa desteğinde biraz daha yardımcı olmaları ve bize öncelik tanımalarını istiyoruz. Dağıtılan arpa miktarının artırılması gerektiğini düşünüyorum. Verilen miktar az artırılsın” diye konuştu.