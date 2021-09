Sorunları Saplantı Haline Getirenler, Dikkat!

Hayatımızın bazı dönemlerinde girdaplar yaşarız. Yaşanılan girdaplar bazen bizim hatalarımız sonucunda ortaya çıkarlar bazen de tahmin etmediğimiz faktörlerin sonucunda ortaya çıkarlar. Bu girdapların çıkış noktasında hayatımız bıraktığımız yerde değildir. Ne yapacağımıza ve nasıl yapacağımıza dair soru işaretleri zihnimizi bulandırırken bazılarımız hareket kabiliyetlerinin kısıtlandığını fark eder ki bunu danışanlarım: “Sıkışıp kaldım. Hiçbir şeye enerjim kalmadı. Bunun üstesinden gelemem. Artık yoruldum.” cümleleriyle ifade ederler. Bir adım atmak gerekir ama nasıl başlanacağı bilinmez, tıpkı bir cümleye başlarken ki zorlanmalarımız gibi.

Değerli okuyucular, bu girdaptan sonra yola devam edebilmek için ilk adım yapılan hataları kabul edip, kendinizi suçlamamaktır. Bu bizim yaptığımız hatalar da olabilir, hayatın bize yaptığı hatalarda olabilir. Her yaşanılan girdap, bu girdaba sebep olan hatalar bizim için birer kazanımdır. Her bir hatayla birlikte bir kazanım elde ederiz. Bu elde edilen kazanımlar oldukça kıymetliyken, genelde bireyler kaybettikleri somut şeylere odaklanırlar. Örneğin; Hiç su yutmadan, yüzme öğrenilir mi? Ya da siz hiç silgi kullanmadan mı okuma-yazmayı öğrendiniz? Bu soruların cevapları hepimiz için aynıdır değil mi? Yani; hayır.Su yutmadan yüzmeyi, silgi kullanmadan okuma-yazmayı öğrenemeyiz. Bizim için gerekli olan silgi kullanmak zorunda olduğumuz noktayı bir daha tekrarlamamayı hedeflemektir. Bu günlük yaşantımızda da böyledir. Yola devam edebilmek için gerekli olan şey cebimize koyduğumuz tecrübelerdir. Biliyoruz ki yaşadığımız hayatın bir kullanma kılavuzuna sahip değiliz. Dolayısıyla her birimiz önümüzü görmeden yaşıyoruz. Doğal olarak da hatalar, bizim ömür dediğimiz sürecimizin bir parçası haline geliyor. O zaman öngöremediğimiz hayatta kendimizi suçlamak niye? Hem de kendini suçlayarak o girdabın içinde boğuşmanın kime faydası var? Eminim ki bu durumun ne kendisine ne de başkasına bir faydası var. Bu girdapta önemli olan düştüğünüz yerden bir avuç toprağı cebinize koyarak, ayağa kalkabilmektir. Ama hayatta yapabileceğimiz en büyük hata o girdabın içerisinde hiçbir şey yapmamaktır. Siz harekete geçmedikçe yaşamınız durur. Akıp giden yaşam içerisinde tutunmak için ve süreklilik için çaba göstermek gerekir.

Unutmamak gerekir ki yaşam mücadele için vardır. Bu mücadele de;

Ne kadar çok kendimizi suçlarsak, o kadar enerjimizi kaybederiz.

Ne kadar olumsuzluklara odaklanırsak, o kadar alternatifleri gözden kaçırırız.

Kendinize iyi davranmak, kendinizi suçlamamak, içinizde bulunduğunuz girdabın çıkış yolu olabilir. Son olarak demek isterim ki; unutmayalım! Bizler hatalarımızla varız. Hatalarımızla var olduğumuz dünyada hatalarımıza takılı kalmak niye?O halde yapılması gereken kayıplara değil, kazançlara odaklanmak; ne olursa olsun mücadeleyi bırakmamak, bir nefes alıp yola devam edebilmektir. Alternatifleri göremediğiniz nokta da bir uzmandan destek almak sizin için derin bir nefes niteliğinde olabilir.