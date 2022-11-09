SORUNLARI GÜNDEN GÜNE BÜYÜYOR!

SİNEM HATUN DAVUT

Avukatların ekonomik sıkıntılar yaşadığını dile getiren Malatya Baro Başkanı Onur Demez, avukat sayılarının giderek artması, ekonomik koşulların zorlaşması meslektaşlarını zor durumda bıraktığını ifade etti. Demez, “Avukatlık mesleği yargının 3 sacayağından biri olmasından ötürü, nasıl ki hâkim savcılarımıza verilen özlük hakları, alım sayıları, kotaları, verilmiş olan fırsatların avukatlara da verilmesi gerekmektedir” dedi.

Tüm meslek gruplarının yaşadığı ekonomik sıkıntıyı avukatlar da yaşıyor. Bir duruşmaya giren ve binlerce lira para aldığı zannedilen avukatların içerisinde bulunduğu sıkıntıyı BUSABAH gazetesine anlatan Malatya Baro Başkanı Onur Demez, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Avukatlık mesleğinin olmazsa olmaz olduğunu dile getiren Demez, yargının vazgeçilmez unsuru olan avukatlığın kutsal bir meslek grubunda yer aldığını söyledi.

“AVUKATLARIN BAŞKA PROBLEMLERİ DE VAR”

Avukatlık mesleğinin hakkettiği yere gelmesini, bunun da ekonomik sorunların ortadan kalkmasıyla olabileceğini belirten Demez, avukatların son dönemlerde yaşadıkları ekonomik sıkıntının diğer sıkıntıları unutturduğunu belirterek, “Ekonomik sıkıntısı özellikle diğer problemlerin çok önüne geçti. Şu anda avukatlarımızın çektiği en büyük sıkıntı ekonomi başı çekmektedir. Avukat sayılarının giderek artması, ekonomik koşulların zorlaşması, ister istemez meslektaşlarımızı zor duruma sokuyor. Avukatların sadece ekonomik anlamda değil başka problemleri de var. Öncelikle bir avukatın büro kirasının ödeyebilmesi, giderlerini yapabilmesi, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi gerekiyor ki diğer sıkıntılarına da bir çözüm bulunsun. Bu nedenle biz öncelikle ‘ekonomik sıkıntı’ diyoruz. Bu ekonomik sıkıntılar üstesinden gelinemeyecek sıkıntılar değil. Elbette ki istenildiği takdirde bunlar çok kolay bir şekilde çözüme kavuşturulur” şeklinde konuştu.

“ÜZÜLEREK TAKİP EDİYORUZ”

“Şu anda Türkiye’de 160-170 bin civarında hukukçu var” diyen Demez, Malatya’daki avukat sayısını da açıkladı. Ancak hukukçuların Malatya’da iş bulamadığını kaydeden Demez, şunları söyledi:

“Hukukçuların tamamı maalesef iş bulamıyor; tamamı büro açamıyor. Belli sayıdaki avukatlar sadece çalışıyor. Örneğin Malatya ilinde bin avukatımız var. Ama Malatya’da bin tane avukatlık bürosu yok. Malatya’da şu anda 350-400 civarında avukatlık bürosu var. Yaklaşık 300 civarında meslektaşımız şu an büro açamayacak ve çalışamayacak durumda. Bu nedenle Türkiye’de ciddi anlamda hukuk fakültelerinin mezun vermesi bu ekonomik sıkıntıları gitgide daha da artıracak. Bu yüzden öncelikle üniversitelerdeki kontenjan sayısı azaltılarak, elbette ki üniversitelerin açılmasına karşı değiliz, ancak arz-talep göz önünde bulundurularak mezun verilmesi gerekiyor. Hukukçu dışında adalet meslek yüksekokuluna da mezun verilebilir. Ya da başka bölümler de açılabilir. Hukuk fakültesinin kontenjan sayısını düşürerek bu çözüme ulaşılabilir. Örneğin geçen yıl 100 bin sıralamasında öğrencilerimiz tercih yaparken bu yıl 75 bin olan beklentimiz, maalesef üniversite yerleştirme tercihleri açıklandığında 125 bine çıkartıldı. Bizler bunu üzülerek takip ediyoruz. Bu nedenle kontenjanların düşürülmesi gerekiyor.”

Avukat sayısı ne kadar olursa olsun devletin istemesi durumunda birtakım düzenlemeler yapılarak bu sorunun çözülebileceğini ifade eden Demez, bu sorunun çözüme kavuşturulmasıyla büyük adliye binalarına da ihtiyaç duyulmayacağını belirtti.

“AVUKATLARA İHTİYACIMIZ VAR”

Demez, bu sorunun başından çözülmesi gerektiğinin altını çizerek, “Adalet sarayı yapıyoruz, hâkim, savcı sayısını artırıyoruz. Ama bunu ne kadar artırsak da görüyoruz ki dava dosya sayısı istatiksel bir şekilde gün geçtikçe artıyor. Bu nedenle bizim bunu başında çözmemiz gerekiyor. Bu çözümü sağlamak içinde avukatlara ihtiyacımız var. Tapuya avukatları koyalım, kurumlara avukatları koyalım, noterlere avukatları koyalım. Böylece iş bulamayan, ekonomik sıkıntı yaşayan avukatlarımız doğal olarak bir iş sahibi olmuş olacak. Ve vatandaşımız da uzun süren yargılamalara maruz kalmayacak” dedi.

“AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ VAR”

Avukatların bir dava da binlerce lira para kazandığı iddiasını da değerlendiren Demez, “Biz de tüm Türkiye’de baroların tavsiye niteliğinde almış olduğu avukatlık ücret tarifesi var. Bu ücret tarifelerine göre meslektaşlarımız bir ücret talep ediyor. Belirtilen çok afaki rakamların olduğu kanaatinde değilim. Tam tersine ücret tarifesindeki ücretten alamayan bir sürü avukatlarımız var. Bizler çok önceden 40-50 sene öncesinde yaşanan bu durumu gelip bugün 2022 yılında, ülkemizin 100’üncü yılına girerken cumhuriyetimizin böyle bir şey söylemek söz konusu değil” açıklamasında bulundu.

Avukatlık mesleğinin yargının vazgeçilmez bir organı olduğunu tekrarlayan Demez, “Bu nedenle avukatlık mesleği yargının 3 sacayağından biri olmasından ötürü, nasıl ki hâkim savcılarımıza verilen özlük hakları, alım sayıları, kotaları, verilmiş olan fırsatların avukatlara da verilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.