“Sorunları çözüme kavuşturuyoruz”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Yeşilyurt Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağanüstü Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında yapıldı. Toplantıda Topsöğüt Mahallesi’nde bulunan 54 adet taşınmazın Yeşilyurt Belediyesine devri oybirliğiyle meclisten geçti. Konuyla alakalı değerlendirmede bulunan başkan Çınar, “54 adet arsanın sorunlarını çözüme kavuşturmuş oluyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağanüstü Toplantısı’nda, Topsöğüt Mahallesi’nde ‘Rezerv Yapı Alanı’ içerisinde mülkiyeti maliye hazinesine ait 54 adet taşınmazın Yeşilyurt Belediyesine bedelsiz devredilmesine ilişkin gündem maddesi görüşülüp onaylandı.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleşen olağanüstü toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlarken, açılış ve yoklamanın ardından 1 Aralık 2021 tarihli toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Topsöğüt Mahallesi’nde var olan mülkiyet sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla Yeşilyurt Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığının onayı ile mülkiyeti maliye hazinesine ait toplam 169,044,99 metrekare yüzölçümüne sahip 54 adet taşınmazın Yeşilyurt Belediye Başkanlığına bedelsiz devredilmesi, bahsi geçen taşınmazlarda yürütülecek uygulamalardan elde edilecek gelirin, 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinin 15’nci maddesinin 12’nci fıkrasına istinaden Yeşilyurt Belediye Başkanlığı nezdinde açılacak kentsel dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılması, bu gelirinde Bakanlığın oluru ve onayı doğrultusunda 6306 sayılı kanun kapsamında yapılacak dönüşüm uygulamalarında kullanılmasına ilişkin gündem maddesini oy birliğiyle onayladı.

GÜNDEMİN 2. MADDESİ

Topsöğüt/Karşıyaka Mahallesi rezerv yapı alanı içerisinde bulunan Maliye Hazinesine ait taşınmazların Yeşilyurt Belediyesine devri oy birliğiyle meclisten geçti.

“Belediyemizce, ilimiz Yeşilyurt ilçesi Topsğüt Mahallesi’nde var olan mülkiyet sorunlarının çözülme kavuşturulması amacı ile Belediyemizin, EK-1’de sunulan 04.10.2021 tarih ve 19130 Sayılı yazımız ile Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt (Tapuda Topsöğüt Karşıyaka) Mahallesi’nde bulunan Ek-2’de Uydu Görüntüsü, Ek-3’de Sınır Koordinat Listesi sunulan yaklaşık 65,05 hektar büyüklüğe sahip alanın, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin (c) bendi uyarınca “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlenmesi, alanda bulunan Maliye Hazinesine ait taşınmazların ise 6306 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca Yeşilyurt Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak devredilmesi talep edilmiştir.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2330028 sayılı yazısı ile bahse konu Rezerv Yapı Alanı içerisinde bulunan ve ayrıca Ek-4’de verilen taşınmaz listesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ada, parsel numaraları ve hisseleri belirtilen toplam 169,044.99 metrekare yüzölçümüne sahip 54 adet taşınmazın 6306 sayılı Kanun’un 2 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca “Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenmesi, 6306 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca Yeşilyurt Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devredilmesi, bahsi geçen taşınmazlarda 6306 sayılı Kanun kapsamında yürütülecek uygulamalar neticesinde elde edilecek gelirin, 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 15 inci maddesinin on ikinci fıkrasına istinaden Yeşilyurt Belediye Başkanlığı nezdinde açılacak dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılması ve bu gelirin 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak dönüşüm uygulamalarında kullanılması Bakanlık Makamının 29.11.2021 tarihli ve 2323462 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile uygun görüldüğü belirtilmiştir.

Bu kapsamda bahse konu taşınmazların 6306 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca Belediye Başkanlığımız adına bedelsiz devrine ilişkin iş ve işlemlerin başlatılması hususunun Belediye Meclisince görüşülmesi adına Meclise havalesi hususunu; olurlarınıza arz ederim.”

“54 PARSEL VAR”

İmardan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, rezerv alanı ile ilgili detaylı bilgiler aktardı. Özer, 169 dönümlük alan bakanlık tarafından belediyemize bedelsiz olarak devri gerçekleştirildi. Burada tapu ile ilgili vatandaşların sorunları vardı. 2021 yılında birinci ayda incelemiştik ama bakanlık oluru şimdi geldi. Bizde işlemler gecikmesin bir ay daha beklemeyelim diye olağanüstü toplantıyı düzenliyoruz. 169 dönümde 54 tane parsel var. Bunun 39 tanesi tek parsel kalanları hisseli, buranın bize devrinden sonra orada hak sahibi olan vatandaşlara devrini, satışını yapacağız. Kalan kışınla ilgilide kentsel dönüşüm projelerimizde rezerv ve konut alanı olarak bize kalacak. Buradan elde edilen gelir de kentsel dönüşüm hesabına aktarılacak. Yani direkt belediyenin gelir hesabına aktarılmayacak. Bu şekilde de kent içindeki dönüşümü sağlamış olacağız.

“ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Topsöğüt mahalle sakinlerinin mülkiyet sorunlarını teker teker çözüme kavuşturduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Özal mahallemizde de daha önce aynı çalışmayı yapmıştık, uzun soluklu bir çalışma yürütmüştük. Vatandaşlarımızın sorunlarının çözüme kavuşması noktasında sık sık Ankara’ya giderek çalışmaları yerinde takip etmiştik. Özal Mahallesi’nin yaklaşık 60 yıllık sorunlarının büyük bir kısmı çözüldü, halen devam edenleri de var, çünkü bu tür çalışmalar belirli aşamalarla ilerliyor, bizlerde sürekli takip ediyoruz, talepleri alıp buna göre tapuları veriyoruz. Topsöğüt mahallemizde de yaşanan benzer sorunlar vardı. Vatandaşlarımızın mağduriyeti söz konusuydu, bu mahallemizi ne zaman ziyaret etsek hemşerilerimiz, yaşadıkları sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyorlardı. Yeşilyurt Belediyesi olarak yaşanan sıkıntıların köklü bir şekilde çözüme kavuşması için ciddi çalışmalar yaptık. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanımız Sayın Murat Kurum başta olmak üzere bakanlık yetkililerinin büyük destekleriyle sorunların çözüme kavuşması noktasında ciddi mesafeler aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları Sayın Bakanımızın da destekleri neticesinde ilk etapta 54 adet arsanın sorunlarını çözüme kavuşturmuş oluyoruz. Geri kalan arsalarla ilgide başlayan çalışmaları bizler yakından takip ediyoruz. Topsöğütlü hemşerilerimizin taleplerini yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu şekilde karar almazsak tapuların belediyemize geçmesi olmuyor. Alınan kararın ardından tapular belediyemizin mülkiyetine geçecek ardından kurulacak olan komisyon tarafından kıymet takdir ve bedelleri belirlenecek daha sonra ise bu bölgedeki arsalarını yıllardır kullanan vatandaşlarımıza kanun çerçevesinde belli şartlar altında tapuları verilecektir. Buradaki çalışmalardan elde edilecek geliri ise sadece Yeşilyurt İlçesindeki kentsel dönüşüm projelerimizde kullanacağız. Olağanüstü toplantımızı da bundan dolayı yaptık, alınan karar Topsöğüt’e ve Yeşilyurt’a hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Aralık Ayı Olağanüstü Toplantısıyla birlikte 2021 Yılı Meclis çalışmalarını da tamamladıklarını hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Meclis Üyelerine hitaben yaptığı konuşmasında, “Bu yıl toplamda 12 olağan, bir olağanüstü olmak üzere toplam 17 birleşim toplantısı yaptık. İlçemizin gelişimi ve kalkınması için toplam 238 adet karar aldık, inşallah önümüzdeki yıllarda da Yeşilyurt’umuza daha iyi hizmetlerde bulunabilmek için siz değerli meclis üyelerimizle birlikte aynı şevk ve aynı inançla çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğimize yürekten inanıyorum.2021 yılında alınan tüm kararlara katkı ve desteklerinden dolayı tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Aldığımız kararların ülkemize, milletimize, kentimize, ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice yıllar dilerim” ifadelerini kullandı.