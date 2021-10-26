sorun i̇rfan buz’un ekibindeymiş!

“Ekip olamamışlar”

Süper Lig’in 10.haftasında Altay’ı mağlup ederek puanını 12’ye yükselten Yeni Malatyaspor’da yüzler gülmeye başladı. Teknik direktör Marius Sumudica’nın göreve gelmesiyle 2’de 2 yaparak alt sıralardan kurtulan Malatya temsilcisinde galip gelinen maçlarda takım halinde iyi oyun sergilenmesi futbolcuların özgüven kazandığının göstergesi oldu. Ligin 11.haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte iki haftalık periyodu BUSABAH gazetesi spor servisine değerlendiren sportif direktör İzzet Erdoğan, görevine son verilen İrfan Buz’un ekibiyle ilgili yaşadığı bazı sıkıntılar olduğunu söyledi.

Erdoğan, “Hoca değişikliğinin yaşandığı her takım gibi bizde ekibimizin ilk maçta reaksiyon vermesini bekliyorduk. Bunun karşılığını Adana Demirspor maçında aldık. İçerde oynadığımız Altay karşılaşmasında bu sezonun en iyi seyircisi sağ olsun bizi yalnız bırakmadı ve galibiyet aldık. Şimdi 2’de 2 yapmanın verdiği bir avantaj var. Ama takımda tabii şöyle bir durum var. Takımın idman programı tamamen değişti. Her hocanın olduğu gibi yeni hocamızın da farklı bir idman programı var. Futbolcularımız ufak tefek alışma süreci yaşıyor. Milli maç arasına kadar oynayacağımız 2 müsabakada alabileceğimiz en iyi puanları alarak, verilecek o arada futbolcuların teknik heyetle daha çok zaman geçirecekleri ortamı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Şuan tek hedefimiz kalan 2 maçtan alabileceğimiz en yüksek puanları almak. Ligde ilk yarının geneline bakacak olursak devre arasına 20-25 arasında puan toplayarak girmeyi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIKLI BİR ORTAM YÜRÜMÜYORDU”

5 maçlık mağlubiyet serisinin ardından yapılan tespitlerin teknik heyet değişikliğine gidilmesi tercihini doğurduğunu belirten Erdoğan, “Benimde bu konuda tespitlerim oldu. Giden hoca için konuşmanın anlamı yok ancak benim mantalitem şu; her başarılı erkeğin arkasında nasıl bir kadın var ise teknik direktöründe ekibine bakmamız lazım. Ekip olmak önemli. Ben giden ekibin ekip olmadığına inanmıştım. Onunla ilgili raporlarımı başkana sundum. Sağlıklı bir ortam yürümüyordu. Ben göreve geldiğimde dahilim olmamasına rağmen hoş bir durum olmuyordu. Gitmiyordu. Burada şimdi iyi bir ekip var. Futbolcular kabullendi. Doğru bir antrenman programı var. Bu şekilde devam ettiği sürece başarı gelecektir. Bu demek değil ki; her maçı kazanacağız. İnişler çıkışlar mutlaka olacak. Eksilerimiz var. Genç bir takımız ve Yeni Malatyaspor’da şuan bir süreç yaşanıyor. Yeni teknik heyetle birlikte iyi bir hava yakaladık” diye konuştu.

“GİDENLER VE GELENLER MUTLAKA OLACAKTIR”

Devre arasında takviye yapılıp yapılamayacağı konusunda mevcut kadronun kalan haftalarda toplayacağı puanların etkili olacağını kaydeden İzzet Erdoğan, “Birinci önceliğimiz devre arasına ligde iyi bir konumda girmek. Sonrasında hocamız yönetime bir transfer listesi verirse eksiklerimize bakarak devre arasında takviyelerde bulunabiliriz. Gidenler ve gelenler mutlaka olacaktır. Kalan 9 maçta alacağımız puanlar bunda belirleyici olacak. Bizi bu karara yönlendirecek olan futbolcu kardeşlerimiz. Onlar bizi nereye götürmek istiyorsa ona göre cevap vereceğiz. Ligin en tecrübeli oyuncuları olan isimler aramızda var. Kaptan Adem Büyük bu takımın abisi. Sadece Adem değil, performansı yükselişe geçen 3-4 tane oyuncumuz var. Diğerleri de bunlara mutlaka eşlik edecektir. Büyük kulüplerde oynamış yılların tecrübesine sahip oyuncularımız var. Onların performansındaki yükseliş hem bizim hem kendileri adına tabi ki önemli” sözlerine yer verdi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ