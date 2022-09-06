SORUN HOCA MI?

Yeni Malatyaspor’da her şey yolunda sorun Cihat Aslan mı? Yüzlerce sorunu olan transfer tahtası kapalı olan ve kadrosunda genç ve tecrübesiz oyuncuları olan bir takımdan başarı beklemek gerçekten haksızlık.

Şahsım olarak bu yönetimin sadece işi devre arasına kadar ne yapıp transfer tahtasını açmak için savaş vermeleri gerekir.

Yoksa alınacak küçük başarılar sadece kendimizi kandırmaktan öte bir şey kazandırmaz. Cihat Aslan sadece takıma odaklanmalı.

Yaptığı açıklamalar ile gerçekten gülünç durumlar düşüyor. Yahu sanan ne TFF’ye kim saldırmış sen neyin aklısın anlamış değilim.

Bu takım ilk 7’ye kalır demekle sadece kendini kandırıyorsun. Yaptığı açıklamalar ile gönderilişin tartışılırken her kafadan bir sesin çıkmasına da şaşmıyor değilim.

Yöneticinin biri Cihat Aslan gönderildi diyor, bir başka yönetici yok Cihat Aslan görevinin başında diyor.

Hele hele bir başka bomba yöneticini birinin mahşerin atlısı gibi sahaya dalması… Şahsen bu görüntüye yabacı değiliz.

Sanırım takımı batıran ve iflas ettiren malum devrik başkan Adil Gevrek’i bizlere hatırlattı kardeşimiz.

Yahu senin takımının gücü belli. Yapılan penaltılar doğru, kırmızı kartlar doğru sen neyin kafasındasın?

Zaten beş kuruşa takla atıyorsunuz dünyanı para cezasını sen cebinde mi ödeyeceksin. Beleyip görelim…

Velhasıl hasta seruma bağlı. Yaşam mücadelesi veriyor.

Takıma her zaman söylediğim gibi borçlar bitirilmezse takımın kurtulması mucizelere bağlı.

Bırakın idari ve teknik olarak haddiniz aşmayın .Gideceği eyere kadar takımı götürün sizden zaten kimsenin fazlada beklentisi yok.