Soru? Yorum!

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Yepyeni bir programla ve çok farklı bir formatla BUSABAH TV Youtube kanalında her pazartesi buluşacağız. Programımın ilk konuğu Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’ydu. Uğuruna, siyasetine ve samimiyetine güvendiğim isimlerden biri olan Cömertoğlu’nu konuk olarak davet ettiğimde programın formatına bu kadar uyacağını hiç düşünmemiştim. Muhabbetlere konu olan, Malatyalıların her fırsatta kendi aralarında konuştuğu ama konunun muhatabına sorulmayan soruları ben sormaya karar verdim. Nitekim ilk programda da öyle oldu. Belediye Başkanı Cömertoğlu CHP’ye geçiş sürecinden, AK Parti’nin yapmış olduğu siyasete, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan Öznur Çalık’la yaşadığı probleme kadar merak edilen ne varsa tüm samimiyetiyle anlattı. Bizde zaten ekip arkadaşlarımızla beraber bunu istiyorduk açıkçası. Çünkü hiç bilinmeyenlerin anlatılmasına, sorulmayanların sorulmasına Malatya’nın ihtiyacı var. Cömertoğlu konuşurken çok önemli bir şey daha söyledi, “Malatya tükeniyor, Malatya’da huzur yok” dedi.

Gerçekten de öyle değil mi? Siyasilerin arasında yaşanan sorunlar yüzünden şehir nefes alamıyor. Daha doğrusu nefes almamız için gereken hamleler yapılmıyor. Bir adım öteye gidemiyoruz çekişmekten. Ve maalesef ki bunu sadece siyasiler değil bizlerde özel hayatımızda yapıyoruz. Havasından mıdır, suyundan mı? Anlamadım gitti. 3 günlük dünyanın ikinci gününde olduğumuzu unutup didişmeye, restleşmeye devam ediyoruz.

Cömertoğlu’nun açıklamalarını eğer hala izlemediyseniz BUSABAH TV Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Duyduklarınıza şaşıracaksınız ve ‘Pes artık’ diyeceksiniz. Eminim ki başka bir Haluk başkan tanıyacaksınız. Yeni bölümlerimizin konukları şimdiden belli ve yayınlanmaya hazır ancak eğer varsa ‘Bende konuşmak istiyorum, içimi dökeyim, bir de ben anlatayım’ diyen siyasi büyüklerimiz, temsilcilerimiz bekleriz efendim herkesi bekleriz.