Son yolculuğuna görev yaptığı hastanede uğurlandı

HÜSEYİN KOCAMAN

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen bir törenin ardından Eroğlu’nun cenazesi Sürgü’de toprağa verildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (MEAH) Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Mustafa Eroğlu, kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi’nde vefat etti. 2008- 2012 yılları arasında Malatya Tabip Odası Başkanlığı görevinde bulunan Eroğlu’nun naaşı dün ilk olarak görev yaptığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Erhan Berk, Tabipler Odası Malatya Şube Başkanı Dr. Sezai Demirel, Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan, hastane personelleri, merhumun ailesi ve yakınları katıldı.

Burada bir konuşma yapan Malatya İl Sağlık Müdürü Erhan Berk, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

“ENGİN HOŞGÖRÜSÜYLE ÖRNEK OLDU”

Kendilerine daime örnek olduğunu belirten Berk, “Allah kendisine rahmet etsin. Bizler razıydık. Gerçekten çalışırken naifliğiyle, engin hoşgörüsüyle, mesleğine sadakatiyle, hastalara davranışıyla her zaman bizlere örnek oldu. Biz razıyız, rabbim de razı olsun. İnsanlığa verdiği hizmet inşallah günahlarına mağfiret olarak kendisinin karşısına çıkar. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin” diye konuştu.

“40 YILLIK DOSTLUĞUM VARDI”

Tabipler Odası Malatya Şube Başkanı Dr. Sezai Demirel ise, acılarının büyük olduğunu ifade ederek, “Acımız ve kaybımız büyük. Benim Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başlayan bir dostluğum var. Neredeyse 40 yıl olacak. Bunu anlatmam mümkün değil. Kelimeler kifayetsiz kalır. Tabipler Odası Başkanıyken gerçekten çok değerli hizmetler yaptı. Onun yönetimi, kurumunda olmaktan onur duyuyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Biz razıydık, rabbim de razı olsun” şeklinde konuştu.

Yapılan dualardan sonra Eroğlu’nun cenazesi Sürgü’de öğle namazından sonra kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.