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SON DAKİKA|Enkazdan Çıkarılanların Listesi!

Sıtmapınarı’nda meydana gelen enkazda çıkarılanların listesi belli oldu.

son daki̇ka|enkazdan çıkarılanların listesi!
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SON DAKİKA|Enkazdan Çıkarılanların Listesi!
Sıtmapınarı’nda meydana gelen enkazda çıkarılanların listesi belli oldu.

İşte listee283aa5b 5dc0 4c4a 8a2c 32850f2e72f0

Gelen ayrıntılar arasında ise ses alınan vatandaşın takma dişlerinin bulunduğu kurtarma çalışması devam ettiği belirtildi.

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