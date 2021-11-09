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SON DAKİKA|Enkazdan Çıkarılanların Listesi!
Sıtmapınarı’nda meydana gelen enkazda çıkarılanların listesi belli oldu.
İşte liste
Gelen ayrıntılar arasında ise ses alınan vatandaşın takma dişlerinin bulunduğu kurtarma çalışması devam ettiği belirtildi.
SON DAKİKA | 1 Kişi Daha Çıkarıldı!
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