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SON DAKİKA | Zam Üstüne Zam!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 41, benzine 14 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

son daki̇ka | zam üstüne zam!
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SON DAKİKA | Zam Üstüne Zam!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 41, benzine 14 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

BEYZA NUR GÜL

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 16/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 41 Benzinde 14 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.” ifadelerine yer verildi.

Kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olan zamma tepkiler gecikmedi.

 

 

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