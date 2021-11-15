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Anasayfa / Ekonomi / SON DAKİKA | Zam Geliyor!

SON DAKİKA | Zam Geliyor!

LPG oto gaza 25 kuruş zam bekleniyor.

son daki̇ka | zam geliyor!
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SON DAKİKA | Zam Geliyor!

LPG oto gaza 25 kuruş zam bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’nın yaptığı açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG oto gaza 25 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) açıklamayı sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, “Uluslararası fiyat artışları ve dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak 16.11.2021 Salı gününden geçerli olmak üzere oto gaz grubunda 25 kuruş civarı fiyat artışı beklenmektedir. Ancak artışın ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili karar üst makamlarca verilmektedir.” ifadelerini kullandı.

lpg

 

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