SON DAKİKA| Yönetim divana bilgi vermedi!

Yönetim divana bilgi vermedi

Spor Toto Süper Lig’den 1.Lig’e düşen Yeni Malatyaspor’da 2022 yılı yıllık olağan mali genel kurulu öncesi Divan Kurulu’na hesaplarla ilgili bilgilendirme yapılmadığı bildirildi.

MURAT İPEKTEN

Mali genel kurul öncesi sarı kırmızılı yönetimin, Yeni Malatyaspor Divan Kurulunu hesaplarla ilgili bilgilendirmediği öğrenildi. Yeni Malatyaspor’da daha önce yapılan yıllık olağan mali genel kurullarda, kulüp Divan Kurulu’na bir hafta öncesinden hesap dökümlerini ulaştırırken, bu hesaplar üzerinde yönetim kurulu ile Divan Kurulu üyeleri bir araya gelerek istişarelerde bulunuyordu. Bu yıl yapılacak olan mali genel kurul öncesi kulüp tarafından Divan Kurulu’na hesaplarla ilgili bir bilgi verilmemesi kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.

Ayrıca, geçmiş yıllarda mali genel kurul öncesi kulüp başkanı Adil Gevrek, Divan Kurulu ile bir araya gelerek, hesaplarla ilgili bilgi verirken, bu mali genel kurul öncesi bu bilgilendirmenin de yapılmadığı bildirildi.