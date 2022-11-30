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Anasayfa / Gündem / SON DAKİKA| YMS’ye Mustafa Eskihellaç şoku!

SON DAKİKA| YMS’ye Mustafa Eskihellaç şoku!

SON DAKİKA| YMS’ye Mustafa Eskihellaç şoku!
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YMS’ye Mustafa Eskihellaç şoku!

TFF 2. Lig ekibi 1461 Trabzon, Mustafa Eskihellaç’ın Yeni Malatyaspor’dan Gaziantep FK’ya transferinden kendilerine ödenmesi gereken 3,5 milyon TL için UÇK’ya başvuruda bulundu.

HABER MERKEZİ

1461 Trabzon Kulübü Tesisler ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Yavuz Güner, Mustafa Eskihellaç’ın Yeni Malatyaspor’dan Gaziantep FK’ya transferinden kendilerine ödenmesi gereken 3,5 milyon TL için UÇK’ya başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Hali hazırda Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’ndaki tek davalarının alacak davası olduğunu da kaydeden Güner, “Yeni Malatyaspor’dan alacağımız için UÇK’ya başvurduk. Kulübümüzün ismi Düzyurtspor iken oyuncumuz Mustafa Eskihellaç Yeni Malatyaspor’a transfer oldu. Sözleşmesine ‘sonraki satışından kulübümüze yüzde 25 pay ödenir’ maddesi koyulmuştu. Mustafa Eskihellaç buradan, Gaziantepspor’a 14 Milyon TL bedelle transfer oldu, sözleşme gereği yüzde 25 (3.5 Milyon TL)’in tarafımıza ödenmesi için kendilerinden talepte bulunmamıza rağmen, ödeme gerçekleştirilmediği için, yasal hakkımızı kullanarak Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvuru yaptık. Şuan bununla ilgili yargı süreci devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

 

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