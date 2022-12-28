SON DAKİKA| YMS’de tüzük, delege ve divan değişecek!

YMS’de tüzük, delege ve divan değişecek!

Başkan Ahmet Yaman, ‘Çalacak, çırpacak başkanlar, yönetimler gelmesin’ diye hazırlanan Adil Gevrek yönetimi döneminde düzenlenen kongrelerde yamalı bohçaya çevrilen Yeni Malatyaspor Kulübü tüzüğünü değiştirmeye hazırlanıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Yaman, bir ay içerisinde yönetimi güçlendirme kongresi yapacaklarını ifade ederek, “Kongre kararı alma nedenlerimizden biri de tüzük değişikliği. Profesörlere ve uzmanlara yeni bir tüzük hazırlattım. Bilirkişilere yaptırdım. Üniversitedeki hocalarımıza yaptırdım. Çok şeffaf, çok düzgün ve tertemiz bir tüzük hazırlattım. Mevcut delege yapısının tamamını fesih ediyoruz. İsteyen herkes kulübe gelebilecek. Kulüp aidatını ödemeyen yüzlerce kişi var. Biz delege yapısını değiştireceğimizi söyledikten sonra birçoğu aidat yatırmaya başladılar. Peki şimdiye kadar neredeydiniz? Yeni tüzükle ilgili detayları kısa zamanda yayınlayacağız.

Divan kurulunda da düzenlemeye gireceğiz. Divan kuruluyla ilgili de radikal kararlar alınacak. Herkes baktığında şeffaf bir tüzük olduğunu görecek. Biz tüzüğü değiştirerek kendimize yakın delegeleri getireceğiz gibi bir şey asla mümkün değil. Tüzüğü kamuoyuyla paylaşmadan onaylatmayacağız. Kulübü ele geçirmek için değil, sorunlarından arındırılması için bir tadilat yapacağız. Kulübü nasıl ele geçirelim. Bu kulüp Malatya’nın. Biz bugüne kadar harcadığımız parayla 1. Lig’den bir takımı da satın alabilirdik. Biz Malatya’ya sahip çıkmak istiyoruz” diye konuştu.