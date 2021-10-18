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SON DAKİKA | Yine ZAM!

Motorine 19 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere 23 kuruş zam geldi.

son daki̇ka | yine zam!
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SON DAKİKA | Yine ZAM!

Motorine 23 kuruş zam geldi.

Motorine 19 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere 23 kuruş zam geldi.

BEYZA NUR GÜL

Akaryakıtta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Son gelen zam ile beraber motorinin fiyatı benzinin fiyatını geçti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 19/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 23 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.” ifadelerine yer verildi.

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