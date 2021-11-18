son daki̇ka| yeşilyurt’ta palancı ile yollar ayrıldı!

Yeşilyurt’ta Palancı ile yollar ayrıldı!

HABER MERKEZİ

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da teknik direktör Hayati Palancı ile yollar ayrıldı. Ligde son 5 maçta yalnızca 3 puan alabilen turuncu yeşilli kulüpte sezon başında göreve getirilen Palancı’nın görevine son verildiği öğrenildi. Palancı yönetiminde bu sezon 12 karşılaşmaya çıkan Yeşilyurt Belediyespor sahadan 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle ayrıldı. Turuncu yeşilliler bu karşılaşmalarda 13 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.

2001 yılında Efsane Malatyaspor’da yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Palancı, 2005 yılında önce Trabzonspor ardından Gençlerbirliği ve 2006 yılında bir kez daha Efsane Malatyaspor’da yardımcı antrenörlük yaptı. 2006-2009 yıları arasında Karagümrük’te teknik direktörlük görevini üstlenen Hayati Palancı, 2009-2011 yılları arasında Efsane Malatyaspor’da teknik direktör olarak görev yaptı. 2015 yılında İzmirspor, 2016 yılında Dersimspor’da teknik direktörlük yapan Palancı, 2018’de Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un başına geçti. Turuncu yeşilli takım Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nden 3.Lig’e çıkaran tecrübeli çalıştırıcı, 2021 yılında bir kez daha Malatya ekibiyle anlaştı.