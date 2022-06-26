SON DAKİKA! YENİ MALATYASPOR’UN YENİ BAŞKANI BELLİ OLDU!

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2022 Olağan Seçimli Genel Kurul sonrası oy birliğiyle Yeni Malatyaspor Kulübü’nün başkanı Aziz Ayboğa oldu.
Bir dönem Yeni Malatyaspor Kulübü’nün ikinci başkanlığını da yapan Aziz Ayboğa, ayrıca eski başkan Adil Gevrek’in de akrabası.
Genel Kurul ile ilgili ayrıntılar geliyor…
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