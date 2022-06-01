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SON DAKİKA| Yakınca’da otomobil uçuruma düştü!

SON DAKİKA| Yakınca’da otomobil uçuruma düştü!
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Aksoğan Tur
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SON DAKİKA| Yakınca’da otomobil uçuruma düştü!

Yakınkent Mevkiinde uçurumdan düşen araç çevredeki vatandaşları korkuttu.Otomobil içerisinde sürücünün olmaması şaşırttı.

BEYZA NUR GÜL| DİDEM BARUT

Olay akşam 21.00 sularında Yakınca Mahallesi Yakınkent mevkiinde (Beylerderesi şehir parkı yanı) meydana geldi. Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre süratlı olduğu öğrenilen 44 HC 120 plakalı araç uçurumdan aşağıya düştü. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı. Ancak otomobil içerisinde sürücü olmaması şaşırttı. Aracın Ş.A isimli şahısa ait olduğu öğrenildi.

Aksoğan Tur

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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