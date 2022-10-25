SON DAKİKA| WhatsApp Çöktü Mü?

WhatsApp Çöktü Mü?

WhatsApp uygulamasında son durum ne?

Mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’ın çöktüğü iddiaları tekrar gündeme geldi.

WhatsApp kullanıcıları uygulamanın kullanılamadığını öne sürdü. Gelen ve giden mesajlarda yaşanan sıkıntıyı dile getiren kullanıcılar uygulamanın ne zaman düzeleceğini merak ediyor.

WhatsApp’dan ise şu an herhangi bir açıklama gelmedi…