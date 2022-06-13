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SON DAKİKA| Üst Geçitte İntihar Girişimi!
Malatya ‘da bulunan üst geçitte alkollü olduğu belirtilen şahısın intihar girişimi polisi harekete geçirdi.
Henüz nedeni bilinmeyen olay yüzünden intihar etmek isteyen ve alkollü olduğu belirtilen genç adamı ikna çabaları 2.5 saat sürdü.
2.5 saatin ardından ikna edilemeyen şahısa emniyet güçleri müdahale etti.
Trafiğe kapanan yol ise açıldı.
Nedeni mali bilanço mu?
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