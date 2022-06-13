DOLAR

17,2665$% 0.88

EURO

18,1093% 0.46

STERLİN

21,1067£% -0.18

GRAM ALTIN

1.030,29%0,05

ÇEYREK ALTIN

1.676,00%-0,24

BİTCOİN

409720฿%-12.87305

İkindi Vakti a 16:26
Malatya HAFİF YAĞMUR 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / SON DAKİKA| Üst Geçitte İntihar Girişimi!

SON DAKİKA| Üst Geçitte İntihar Girişimi!

SON DAKİKA| Üst Geçitte İntihar Girişimi!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

SON DAKİKA| Üst Geçitte İntihar Girişimi!

Malatya ‘da bulunan üst geçitte alkollü olduğu belirtilen şahısın intihar girişimi polisi harekete geçirdi.

Henüz nedeni bilinmeyen olay yüzünden intihar etmek isteyen ve alkollü olduğu belirtilen genç adamı ikna çabaları 2.5 saat sürdü.

2.5 saatin ardından ikna edilemeyen şahısa emniyet güçleri müdahale etti.

Trafiğe kapanan yol ise açıldı.

IMG 3621 min IMG 3612 min

WhatsApp Image 2022 06 13 at 12.08.58 1 1 WhatsApp Image 2022 06 13 at 12.09.12 1

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Nedeni mali bilanço mu?

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.