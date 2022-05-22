DOLAR

15,8769$% 0.2

EURO

16,8435% -0.21

STERLİN

19,9029£% 0.32

GRAM ALTIN

945,16%0,54

ÇEYREK ALTIN

1.533,00%0,26

BİTCOİN

468125฿%0.24737

Öğle Vakti a 12:29
Malatya AÇIK 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / SON DAKİKA: Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı

SON DAKİKA: Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı

SON DAKİKA: Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı
Niğde’de Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Konya’ya giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
Kaza sonucu 2 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede hayatını kaybetti, 41 kişi ise yaralandı.
Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Gençlerin Adana’da düzenlenen AK Parti Gençlik buluşmasından döndükleri öğrenildi.(İHA)

 

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Tosun Saldırısında Hayatını Kaybetti!

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.