Son DAKİKA| Turgut Özal Üniversitesine Yeni Rektör!

Turgut Özal Üniversitesinin yeni rektörü Prof. Dr. Recep Bentli oldu.

Cumhurbaşkanı kararı ile beraber aralarında Malatya Turgut Özal Üniversitesi de bulunan 17 üniversiteye rektör atandı. Karar Resmî Gazetede yayınlandı.

Atama kararına göre Malatya Turgut Özal Üniversitesine daha önce İl Sağlık Müdürlüğü yapmış olan Prof. Dr. Recep Bentli getirildi.

(Haber Merkezi)