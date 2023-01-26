DOLAR

18,8142$% 0.09

EURO

20,5122% -0.03

GRAM ALTIN

1.170,41%-0,44

ÇEYREK ALTIN

1.930,00%-0,76

TAM ALTIN

7.859,00%0,52

BİTCOİN

434738฿%1.76155

Akşam Vakti a 17:47
Malatya KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Genel / SON DAKİKA| Süper Lig maçı Malatya’da oynanacak!

SON DAKİKA| Süper Lig maçı Malatya’da oynanacak!

SON DAKİKA| Süper Lig maçı Malatya’da oynanacak!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

SON DAKİKA| Süper Lig maçı Malatya’da oynanacak!

DG Sivasspor’un, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın Sivas 4 Eylül Stadı zeminindeki sorun nedeniyle Malatya’ya alındığı TFF tarafından açıklandı.

Sivasspor, Süper Lig’in 21. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. 28 Ocak Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanması planlanan karşılaşma söz konusu stadyumun zeminindeki sorun nedeniyle Yeni Malatya Stadyumu’na alındı.
TFF’nin resmi sitesinde yer alan haftalık maç programında Sivasspor – Adana Demirspor karşılaşmasının Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacağı açıklandı. 28 Ocak Cumartesi günü saat 13.30’da başlayacak olan karşılaşmada hakem Burak Pakkan düdük çalacak. (İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

İşine son verilince belediyeyi bastı!

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.