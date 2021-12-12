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SON DAKİKA| Sumudica Tribünlere Veda Etti!
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica tribündeki seyircelere el sallayarak veda etti.
BEYZA NUR GÜL
Aytemiz Alanyaspor karşısında oynayan Yeni Malatyaspor rakibine 6-2 mağlup oldu. Maçın son dakikalarında ise Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica tribündeki seyircelere el sallayarak veda etti.
Ayrıntılar birazdan…
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