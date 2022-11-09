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SON DAKİKA| Salıncak ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti!

SON DAKİKA| Salıncak ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti!
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SON DAKİKA| Salıncak ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti!

Malatya’nın Darende ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki çocuk, bindiği salıncakta ki ipin boynuna dolanması ile hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre Darende ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesinde yaşanan olayda, 11 yaşındaki A. K. bahçelerindeki salıncağa bindi. Nu sırada salıncağın ipinin dolanması sonucu boğulan çocuk çevredekilerin yardımı ile dolandığı ipten kurtarılarak hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan A. K. hayatını kaybetti. Otopsi işlemeleri tamamlanan çocuğun cenazesi Ayvalı Mahallesinde ki mezarlıkta defnedilirken, savcılık olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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