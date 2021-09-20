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Son Dakika | PKK’nın Talimatıyla Araçları Kundaklayan Terörist…

Son Dakika | PKK'nın Talimatıyla Araçları Kundaklayan Terörist Yakalandı.

son dakika | pkk’nın talimatıyla araçları kundaklayan terörist…
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Son Dakika | PKK’nın Talimatıyla Araçları Kundaklayan Terörist Yakalandı.

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün talimatıyla Şanlıurfa’da 2 aracı kundaklayan terörist, polis tarafından yakalandı. Teröristin elindeki benzin şişesiyle araçları yakmaya gitmesi ve olay yerinden kaçarak uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 2 aracın gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklanması üzerine çalışma başlatan polisler, olayda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün parmağının olduğunu belirledi. Bölgede detaylı inceleme yapan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından şahsın kimliğini belirledi. Kayıtlarda elinde benzin şişesi bulunan şahsın kameranın açısından çıkarak araçların bulunduğu bölgeye gidip araçları ateşe verdikten sonra kaçtığı gözlendi. Düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanan şahsın, ifadesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünden aldığı talimat doğrultusunda araçları yaktığını söylediği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(iha)

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